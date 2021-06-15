أفشة يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس اليوم على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي، بينما يقام الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.

وشارك أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

جدير بالذكر أن الخطيب سيرأس بعثة الأهلي إلى تونس.