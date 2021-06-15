صفقات ليفربول | مفاوضات مع مالين لتعويض رحيل محمد صلاح

يتطلع مسئولو نادي ليفربول لبدء المفاوضات مع دونيل مالين مهاجم نادي آيندهوفن ومنتخب هولندا، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويمتلك مالين عقدًا ساريًا مع آيندهوفن حتى عام 2024، وأنهى الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ويسعى ليفربول لبدء المفاوضات مع اللاعب أو وكيله مبكرًا للتعاقد معه، لأنه قد يخسر الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق، حسبما ورد بموقع سبورت وينتس.

وارتبط مو صلاح بالرحيل عن ليفربول الموسم الماضي وأيضا ربطته تقارير صحفية بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد العروض المُغرية التي وصلته.

ويحاول ليفربول التعاقد مع مالين، بعد فشل المفاوضات مع جادون سانشو مهاجم بورسيا دورتموند بسبب دخول أكثر من نادي في الصفقة في مقدمتهم مانشستر يونايتد.

وكان مالين قد بدأ مسيرته مع فريق أياكس للشباب قبل رحيله إلى آرسنال في عام 2015، وخاض صاحب الـ22 عامًا 57 مباراة في صفوف الجانرز تحت سن الشباب، قبل انتقاله إلى آيندهوفن في 2017.