صفقات برشلونة | ثنائي مانشستر سيتي يريدان الانضمام إلى البرسا

كشفت تقارير صحفية، أن الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا لاعبي نادي مانشستر سيتي، من المطلوبين بشدة هذه الفترة في صفوف برشلونة الإسباني من أجل تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن الثنائي البرتغالي، يريدان الانضمام لصفوف برشلونة، هذا الصيف لخوض تجربة جديدة.

وأنتشرت بالفترة الأخيرة إحتمالية القيام بعملية تبادلية ثنائية، بين مانشستر سيتي وبرشلونة، وذلك من خلال انتقال سيرجي روبيرتو وديمبيلي، إلى النادي الإنجليزي في المقابل يحصل النادي الكتالوني على كانسيلو وسيلفا.

يمتلك سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي، عقدًا رفقة برشلونة ينتهي في يونيو 2022، ويوجد تعثر في المفاوضات للتجديد خلال هذه الفترة.

وكان برشلونة قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا، من صفوف مانشستر سيتي، كما أقترب الفريق الكتالوني من ضم الهولندي ممفيس ديباي.

وبشأن كل من؛ برناردو سيلفا وكانسيلو، فهذا الثنائي لديهما عقدًا رفقة مانشستر سيتي حتى 2025، لكن لا يمانع لاعبي فريق مانشستر سيتي، من تغيير ملعب الاتحاد واللعب على الكامب نو.

يعد كانسيلو صاحب الـ27 عامًا، من اللاعبين الذي أرتبط بهم برشلونة خلال السنوات الأخيرة، كما هو الحال مع مواطنه سيلفا والذي كان قريب من برشلونة في الصيف الماضي.