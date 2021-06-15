في عيد ميلاده الـ29.. محمد صلاح صاحب إنجاز “أول لاعب مصري”

يحتفل اليوم، لاعب المنتخب المصري وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ29، وسط حب ودعم كبير من عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جماهير الكرة المصرية، التي تسانده في مشواره الرياضي ليحقق المزيد من النجاحات.

أصبح الفرعون المصري قدوة للأجيال الشبابية، ليس فقط في مصر بل في العالم العربي بأسره، وذلك بفضل مجهوده وإصراره على وضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في العالم، بعدما حفر اسمه من ذهب الملاعب الأوروبية.

هناك بعض الإنجازات الهامة في حياة محمد صلاح، التي جعلته أكثر شهرة في عالم الساحرة المستديرة، ولكن الإنجاز الأهم هو “أول لاعب مصري”، هذا اللقب رافق الفرعون المصري طيلة مسيرة الـ9 سنوات التي ارتدى فيها ثوب الاحتراف، بداية من بوابة بازل السويسري، مروا بمشواره الصغير رفقة تشيلسي عام 2014، ومنه إلى فيورنتنيا ثم روما، قبل أن تلقته أيدي الألماني يورجن كلوب في ليفربول عام 2017.

أول لاعب مصري يتوج بالبريمرليج

“أول لاعب مصري”، أصبح هذا اللقب الماركة المسجلة باسم محمد صلاح، بعدما قاد فريقة ليفربول الإنجليزي إلى طريق التتويج بلقب “البريميرليج” ، بعد محاولات فاشلة دامت لأكثر من 30 عامًا، ليحقق الفرعون ورفاقه المعجزة، ويصبح أول مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، رغم تتويجه به في وقت سابق بقميص تشيلسي، لكنه لم يحسب ضمن إنجازاته بسبب عدم تجاوزه عدد المشاركات المحدد لمنحه اللقب.

ومن “البريميرليج” إلى البطولة الأوروبية الأكثر مشاهدة في العالم، حيث توج الفرعون المصري بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019، كأول لاعب مصري يرفع اللقب القاري الأهم في القارة العجوز.

أول لاعب مصري يتوج بلقب كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، واحدة من ضمن الإنجازات البارزة التي ضمها محمد صلاح إلى سجلاته الخاصة بعدما حصد توج رفقة فريقة الإنجليزي، بلقب البطولة التي أقيمت في قطر، عام 2019، ليصبح الفرعون أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب.

صلاح يتفوق على ميدو في لقب أول لاعب مصري

لم يتوقف محمد صلاح عند هذا الحد، بل انتزع لقب أول لاعب مصري من يد مواطنه أحمد حسام ميدو، لاعب توتنهام السابق، الذي حمل هذا اللقب في الماضي عندما ارتدى قمصان ثلاث أندية في دوري أبطال أوروبا، ليمحو لاعب ليفربول هذا التاريخ، ليصبح هو أول لاعب مصري يظهر في “التشامبيونزليج” بقميص أربع أندية مختلفة.