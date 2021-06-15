انفراجة في الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

شارك محمد مجدي أفشة ووليد سليمان، لاعبًا الفريق الأول بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يسافر إلى تونس عصر اليوم.

وكان أفشه يعاني من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بينما عانى الحاوي من كدمة في القدم، مما منعهما من المشاركة في المران مؤخرًا.

وانتظم الثنائي في المران للمرة الأولى بعد تعافيهما من الإصابة، والتأكد من جاهزيتهما قبل السفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، لمواجهة الترجي.

وفي نفس السياق، واصل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران، وأدى جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب، من أجل التعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

كما انضم صلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، سداسي الفريق، للمران بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في المعسكر الذي تخلله لقاءين وديين أمام منتخب جنوب أفريقيا.