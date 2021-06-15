في عيد ميلاده الـ29.. محمد صلاح محطم الأرقام القياسية

شهدت قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون محافظة الغربية، في مثل هذا اليوم الموافق 15 يونيو 1992، مولد واحد من أعظم ما أنجبت الكرة المصرية وفخر مصر وهو الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الذي يحتفل اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، اليوم الثلاثاء.

وحطم محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته الكروية الناجحة مع الأندية التي مثلها بداية من المقاولون العرب ثم رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري قبل أن ينضم إلى تشيلسي ثم الطيران إلى إيطاليا عن طريق فيورنتينا عقبها رحلة روما والعودة إلى إنجلترا ليحتل قلوب ليفربول.

وخاض محمد صلاح 454 مباراة مع الأندية فى جميع المسابقات، سجل خلالها 202 هدف وصنع 100 هدف، تلقى 17 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة واحدة عندما كان ضمن صفوف فريق روما.

وحقق محمد صلاح في ليفربول أرقامًا قياسية، إذ خاض 203 مباريات، سجل 125 هدفًا، صنع 46 آخرين وتلقى 5 بطاقات صفراء.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 25 هدفًا.

كما بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر فى 3 مواسم بالبريميرليج.

وصار مو صلاح أول لاعب من الدوري الإنجليزي منذ موسم (2017ـ2018)، يسجل 20 هدفاً خارج الأرض في جميع المسابقات في موسم واحد، حيث جاءت أهدافه في 25 مباراة.

واحتل المركز الثاني بين اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلًا في الدوري الإنجليزي برصيد 97 هدف وبفارق 7 أهداف فقط عن ديديه دروجبا.

وفاز صلاح ببطولة الدوري السويسري مرتين مع بازل، ومع ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز.