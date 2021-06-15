من هم؟ ..8 لاعبين من مدريد قادة لمنتخبات بلادهم في يورو 2020

يحمل 8 لاعبين من فريق ريال مدريد، شارة القيادة لمنتخبات بلادهم، في بطولة يورو 2020 التي تقام حاليًا في 12 مدينة بـ12 بلدًا أوروبيًا، في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

ولأول مرة منذ عام 1934، لا يتواجد ممثل من ريال مدريد في تشكيلة المنتخب الإسباني، في ظل معاناة كل من؛ سيرجيو راموس، وكارفاخال، ولوكاس فاسكيز، من الإصابة، فيما خرج إيسكو، وأسينسيو، من خطط إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بسبب أدائهما السيئ رفقة الأبيض، وبالرغم من ذلك هناك عدة لاعبين من الميرنجي يحملون شارة القيادة في منتخباتهم.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسماء لاعبي ريال مدريد الذين يحملون شارة القيادة في منتخباتهم بـ يورو 2020.

1- لوكا مودريتش

النجم الكرواتي صاحب الـ35 عامًا، يرتدي شارة قيادة منتخب كرواتيا منذ مارس 2016، ويتواجد في اليورو الحالي.

2- إيدين هازارد

ظهر هازارد لأول مرة كقائد للمنتخب البلجيكي، في يونيو 2015 وذلك خلال مباراة ودية أمام منتخب فرنسا، وحصل على شارة القيادة عند مشاركته كبديل في المباراة الأخيرة باليورو والتي كانت أمام روسيا.

3- ألابا

صفقة ريال مدريد الجديدة، دافيد ألابا هو قائد منتخب النمسا، خلال يورو 2020، وقد تحصل على الشارة منذ مباراة مولدوفا في تصفيات كأس العالم.

4- جاريث بيل

على الرغم من أن مستقبله محيط بالغموض رفقة ريال مدريد، إلا أن جاريث بيل هو قائد منتخب ويلز منذ سبتمبر 2018.

5- توني كروس

توني كروس هو قائد للمنتخب الألماني منذ سبتمبر 2018، لكن هناك تكهنات بأن مانويل نوير سيحصل على شارة القيادة اليوم في مباراة منتخب بلاده باليورو أمام فرنسا.

6- بنزيمة

يعد كريم بنزيمة هو قائد للمنتخب الفرنسي منذ 2015، عندما حصل على الشارة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام منتخب البرازيل، وتؤكد التقارير أن مهاجم ريال مدريد سيحمل شارة القيادة بشكل دائم في البطولة الحالية يورو 2020.