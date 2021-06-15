صفقات برشلونة | اليوم حسم مصير ديمبلي التجديد أو الرحيل

يجتمع مسئولو نادي برشلونة مع وكيل الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، اليوم الثلاثاءء؛ من أجل تحديد مصير الاعب قبل انطلاق الميركاتو الصيفي 2021.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي صيف العام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل الدولي البرازيلي جونيور نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وسيعرض مسئولو برشلونة وجهة نظر النادي ومعرفة نوايا اللاعب خلال الفترة المُقبلة سواء بالرحيل ومعرفة العروض المُقدمة أم الاستمرار، حسبما ورد بصحيفة موندو ديبورتيفو.

وسيعمل برشلونة على عرض اللاعب للبيع بشكل مباشر أو إدخاله في صفقة تبادلية في حال قرر عدم التجديد، قبل أن ينتهي عقده ويرحل عن البرسا مجانًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي أبدى رغبته في عثمان ديمبلي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتعرض الجناح الفرنسي للعديد من الإصابات، حيث شارك في 118 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 30 هدفا وصنع 21.