فرنسا وألمانيا.. لمن تكون الغلبة في معركة المواجهات الرسمية؟

ستُكتب اليوم الثلاثاء صفحة جديدة في تاريخ مواجهات بطلة العالم 2018 “فرنسا”، وبطلة العالم 2014 “المانيا”، إذ سيتصادم الفريقان من جديد، في افتتاح منافساتهما في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم البرتغال والمجر أيضًا.

وتقابل المنتخبات في 31 مباراة سابقة، تجمع بين ودية ورسمية، كان التفوق فيهم لصالح “الديوك”، بعد الفوز في 14 مباراة، مقابل 9 لـ”الماكينات الألمانية”، وحسم التعادل 8 لقاءات أخرى، ليحاول المنتخب الألماني تقليل الفارق مع أبطال العام في المباراة التي ستجمعهم غدا على ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ.

وعند احتساب المباريات الرسمية فقط، تتعادل كفتا المنتخبين، بواقع 3 انتصارات لكل فريق، بدأتها فرنسا في مونديال 1958 حيث فازت بنتيجة (6-3)، وكأس الأمم الأوروبية 2016 والتي انتهت لصالح “الديوك” بنتيجة (2-0)، وأخيرا في دوري الأمم الأوروبية 2018، إذ فارت فرنسا بهدفين مقابل هدف وقتها.

أمام عن المنتخب الألماني، ففاز على نظيره الفرنسي في مونديال 1982 بركلات الترجيح، وفي نسخة 1986، استطاع في تحقيق الفوز بنتيجة (2-1)، في منافسات نصف النهائي من البطولة، وبهدف نظيف في مونديال البرازيل عام 2014، في ربع النهائي، والذي توج الألمان بلقبه.

فرنسا تتفوق في آخر مواجهة

وفي آخر مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبان، كانت في دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز فرنسي بهدفين نظيفين، أحرزهما نجم برشلونة الإسباني، أنطوان جريزمان، وذلك في منافسات المجموعة الأولى من البطولة، والتي انتهت بتأهل هولندا، وهبوط ألمانيا للمستوى الثاني من البطولة.

و يتجدد الصراع من جديد بينهما اليوم، وذلك ضمن إطار منافسات المجموعة الخامسة النارية، والتي تضم أيضًا المنتخب البرتغالي حامل اللقب، الذي سيواجه نظيره المجري في منافسات نفس الدور، غدًا الثلاثاء، وهي المجموعة التي ستحتم خروج فريق على الأقل من بين الصفوة من الدور الأول للمنافسات القارية.