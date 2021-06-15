حمزه المثلوثي مع الزمالك | ولا تسديدة على المرمى وصفر أهداف وتمريرة وحيدة

ظهر الدولي التونسي حمزه المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة بالزمالك، بشكل سيء منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وبات أسوء صفقة برمها مسئولو النادي.

وتعاقد الزمالك مع المثلوثي، في الصيف الماضي لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع الصفاقسي التونسي؛ وذلك لتعويض رحيل مواطنه حمدي النقاز.

وخاض المثلوثي 16 مباراة مع نادي الزمالك في كل البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري (813 دقيقة) و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا (185 دقيقة) ومباراتين في كأس مصر (137 دقيقة)، حسبما ورد بموقع ترانسفير ماركت.

ولم يستطع الظهير التونسي تسجيل أي هدف مع الزمالك حتى الآن، كما لم تكن له أي تسديدة بين الثلاث خشبات خلال الـ16 مباراة، ولم يقدم سوى تمريرة وحيدة حاسمة في الدوري المصري.

وبات المثلوثي قريبًا من الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2021، بسبب سوء الأداء واستبعاده من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني.