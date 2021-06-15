أولمبياد طوكيو 2020 | من هم الثلاثي الكبار المنضمين لقائمة المنتخب الأولمبي؟

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، على الثلاثي الكبار اللذين سيختارهم للمشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام ومعه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وحدد مدرب المنتخب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، كأول لاعب من الثلاثة الكبار لكنه ينتظر موقف الريدز من الموافقة على المشاركة.

ويعتبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ثاني لاعب في اختيارات غريب، لكنه قد لا ينضم بسبب مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا، لكن في حال عدم التأهل لنهائي البطولة سينضم.

ويتبقى الاختيار الثالث لمدرب المنتخب وهو أحمد حجازي مدافع نادي أهلي جده وتواصل الجهاز الفني مع مسئولي النادي السعودي، للموافقة على ضمه.

ويظل موقف صلاح غامضا حتى الآن، وفي حال عدم ضمه سيصبح طارق حامد الاختيار الثالث للمنتخب، ولن يضم غريب أي حارس آخر بدلًا من الشناوي وسيختار محمود حمدي الونش مدافع الزمالك كالاختيار الأخير.

ويقع في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، وتقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.