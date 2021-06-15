تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وألمانيا في يورو 2020

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملعب أليانز أرينا لمتابعة مباراة فرنسا وألمانيا اليوم في قمة دور المجموعات ببطولة يورو 2020.



مباراة فرنسا وألمانيا اليوم تُقام على ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق الألماني بايرن ميونخ، لحساب المجموعة السادسة التي تضم إلى جوار آخر بطلي عالم كلا من البرتغال، حامل لقب اليورو، والمجر.

تضج قائمتا منتخبي فرنسا وألمانيا بالعديد من النجوم، مما يجعل اختيار يواخيم لوف وديدييه ديشامب، مدربا المنتخبين، للتشكيلة التي ستلعب مواجهة أليانز أرينا أمرا في غاية الصعوبة.

بالنسبة للألمان، فيُتوقع أن يبدأ مانويل نوير في حراسة المرمى، ومن أمامه الثلاثي أنطونيو روديجير بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ونيكلاس سوليه من بايرن ميونخ، والمخضرم العائد بعد عامين للمنتخب ماتس هوملز لاعب بروسيا دورتموند.

خط الوسط الألماني يضم من جانبه مجموعة من أبرز المواهب الشابة والمخضرمة، ويُتوقع أن يضم جوشوا كيميتش من بايرن في الجانب الأيمن، وإلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي وتوني كروس من ريال مدريد في العمق، وفي الجانب الأيسر روبين جوسينز ظهير أيسر أتالانتا الإيطالي.

هجومياً سيعتمد لوف على الثلاثي سيرجي جنابري وتوماس مولر من بايرن، وأمامهما كاي هافيرتز صاحب هدف تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يعتمد ديشامب على حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هوجو لوريس، ومن أمامه رافائيل فاران لاعب ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان برسنل كيمبيمبي، وظهيري الطرف القادمين من بايرن ميونخ لوكاس هرنانديز يساراً وبنجامين بافارد يميناً.

في خط الوسط، سيتواجد نجم تشيلسي نجولو كانتي ومعه بول بوجبا من مانشستر يونايتد وأدريان رابيو من يوفنتوس، وفي الهجوم الثلاثي القاتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وكريم بنزيما هداف ريال مدريد وأنطوان جريزمان جناح برشلونة.