الامارات | اعتماد سفر سباح المنتخب والوصل يوسف المطروشي إلى طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد سفر سباح المنتخب والوصل يوسف المطروشي إلى طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة سفر سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني يوسف المطروشي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، يرافقه مدرب السباحة في الوصل مروان حافظ، كما قرر مجلس الإدارة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر في أغسطس المقبل.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ "الإمارات اليوم"، أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العام الحالي، بينما قرر المشاركة في دورة الخليج، والدورة العربية التي ستقام في أبوظبي أكتوبر المقبل.

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