الامارات | هدف رائع من ميسي.. لا يكفي الأرجنتين للفوز على تشيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف رائع من ميسي.. لا يكفي الأرجنتين للفوز على تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل ليونيل ميسي هدفا جميلا من ضربة حرّة لم يكن كافيا لتجنيب الأرجنتين التعادل مع تشيلي 1-1، صباح اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم في ريو دي جانيرو، فيما استهلت الباراغواي مشوارها بفوز صريح على بوليفيا المنقوصة 3-1. ومنح نجم برشلونة الإسباني فريقه تقدما مستحقا بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة، لكن إدواردو فارغاس عادل لتشيلي مطلع الشوط الثاني، متابعا ركلة جزاء لزميله أرتورو فيدال صدها الحارس إيميليانو مارتينيس.

وبرغم سيطرة الأرجنتين على مباراة اتسمت بالخشونة، تحسّر ميسي قائلا "لم نكن هادئين، لم نسيطر على الكرة". لكن مدربه ليونيل سكالوني رأى الأمور بطريقة مختلفة "استحقنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا. بجميع الأحوال نحن في بداية بطولة صعبة كثيرا".

وقبل بداية المباراة ضمن المجموعة الأولى التي شهدت فوز الباراغواي على بوليفيا، تمّ تكريم اسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا الذي توفي في نوفمبر الماضي عن 60 عاما اثر متاعب صحية، برغم أن مدرجات ملعب نلسون سانتوس في ريو دي جانيرو كانت خالية من الجماهير، بسبب القيود المفروضة لعدم تفشي فيروس كورونا.

وكانت الأرجنتين تعادلت بالنتيجة عينها مع تشيلي قبل نحو عشرة أيام في تصفيات مونديال 2022، عندما افتتحت التسجيل أيضا عبر ميسي من ركلة جزاء، قبل معادلة أليكسيس سانشيس الغائب عن مباراة الاثنين بداعي إصابة عضلية. وحرمت تشيلي المنتخب الأرجنتيني مرتين من احراز اللقب في السنوات الأخيرة وبركلات الترجيح في نهائي نسختي 2015 و2016. وحصل ميسي على فرصة مبكرة بعد ثماني دقائق على بداية المواجهة، لكن كرته الطائرة لم تصب الخشبات، بعد جملة بدأها لياندرو باريديس والظهير نيكولاس تاليافيكو على الجهة اليسرى.

وترجمت الأرجنتين تفوّقها بهدف التقدم في الدقيقة 33، عندما لعب ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، ركلة حرة لولبية من مسافة 25 مترا سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى برافو. وكادت الأرجنتين تضيف الثاني، لكن لاوتارو سدد برعونة بعد تمريرة من الظهير غونسالو مونتييل. واستهلت تشيلي الشوط الثاني محاولة ادراك التعادل، فلعب إريك بولغار إلى فارغاس داخل المنطقة، لكن الحارس مارتينيس صد كرته. وحاول فيدال، لاعب إنتر الإيطالي، التسديد من كرة مرتدة، إلا ان تاليافيكو عرقله وهو يحاول التسجيل. وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، احتسب الحكم ويلمار رولدان ركلة جزاء. صدّ الحارس مارتينيس كرة فيدال القوية بمساعدة العارضة، لكن فارغاس كان الأسرع لمتابعتها داخل الشباك (57).

الباراغواي تتصدر

في المباراة الثانية في غويانيا، بكّرت بوليفيا في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء ترجمها إروين سافيدرا (10). لكن الباراغواي قلبت النتيجة في الشوط الثاني، مستفيدة من طرد خاومي كويار في نهاية الشوط الأول. سجلت هدف التعادل بتسديدة بعيدة جميلة لأليخاندرو روميرو (62)، قبل أن يمنحها أنخل روميو هدف التقدم من مسافة قريبة (65)، ويضيف اللاعب نفسه هدف الاطمئنان من مجهود فردي على الجهة اليسرى (80)، لتتصدر بلاده المجموعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news