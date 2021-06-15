شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم فؤاد" صفقة الأهلي القادمة.. يٌجيد اللعب في 3 مراكز وفرد فى كتيبة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم المؤكد إنتقال كريم فؤاد ظهير فريق النجوم للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما وصلت المفاوضات بين الاهلي والنجوم مراحل مُتقدمة.

وسيكون كريم فؤاد أحدى الصفقات الهامة للأهلي باعتباره صاحب قدرات فنية عالية نالت إعجاب وتقدير الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني .

ويُجيد كريم فؤاد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر منها الظهير الأيمن وخط الوسط كما إنه قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر.

ويُمثل كريم فؤاد أحد أهم الأعمدة في المنتخب الأولمبي الفترة الحالية لذا يراه الأهلي واحداً من "كتيبة المستقبل" التى ينوي المارد الأحمر إتمامها لتكوين فريق قوي بمعدل أعمار جيدة.

الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى يرى أبدى اعجابه باللاعب الذى يعتبر مستقبل في الجبهة اليمنى التى تعاني من نقص في صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية حيث لا يوجد سوي محمد هانى ويتعرض لاصابات كثيرة مما يجعل هناك عجز في الفريق في الجبهة اليمنى .

كريم فؤاد ابدى رغبته بالانضمام للأهلى رافضا أي عروض أخري بعدما تلقي عرضا من نادي بيراميدز .