شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يواصل التأهيل على هامش مران الأهلي قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش ، وأدى «هاني» جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة خلال المران الأخير للفريق في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء السبت المقبل على استاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما شارك وليد سليمان، لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وانتظم سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته.

ويعتبر وليد سليمان أحد الخبرات ىالتى يعتمد عليهم موسيمانى كبديل يتم الدفع بهم في أى وقت حسب النتيجة ويساهم في تغيير مجري اللقاء لصالح الاهلى خاصة ان يمتلك خبرات كثيرة فهو من كبار الفريق.

وظهرت علامات الارتياح على الجهاز الفنى بعد مشاركة وليد سليمان قبل السفر إلى تونس حيث يرغب ان يكون صفوف الفريق مكتملة ليكون لديه اختيارات متعددة سواء على دكة البدلاء أو الأساسيين