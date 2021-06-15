شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات نهائي دورى السلة ببن الزمالك و الاتحاد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مواعيد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر والتى تجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري فى مباريات best of 5

يلتقى الزمالك مع الاتحاد أيام 20 ، 22 ، 24 ، 26 ، 28 يونيو الجارى، على أن تقام المباريات فى السابعة مساء بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، ويكون من حق لجنة المسابقات تعديل موعد المباريات وفقا للبث التليفزيونى.

وكان من المقرر أن تقام المباريات ايام 22 و 24 و 26 و 28 و 30 حال اللجوء للمباراة الخامسة فى الدورى ، نصف النهائي ، وهذا لم يحدث فى ظل حسم الاتحاد السكندرى والزمالك المباريات مبكرا امام الاهلى والجزيرة.

وجاء موعد المباريات وفقا للجدول التالى ..



