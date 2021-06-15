شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى سموحة للاستمرار في المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر مكافآت خاصة للاعبيه من أجل مواصلة الانتصارات والدخول فى المربع الذهبى أملا فى المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل .

ويحتل سموحة حاليا المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 37 نقطة من 25 مباراة ، فاز الفريق في 7 وتعادل 16 وخسر لقاءين ، احرز لاعبوه 40 هدفا ومنى مرماه بـ30 هدفا

ويلتقى سموحة مساء اليوم أمام بيراميدز في الجولة الـ26 للدورى بإستاد الدفاع الجوى بعد فترة التوقف الأخيرة طبقا للأجندة الدولية والتي خاض فيها المنتخب الأوليمبى مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا استعدادا للأولمبياد .

ويخشى أحمد سامى المدير الفني لسموحة من كثرة الغيابات اليوم والتي ضربت الفريق وخاصة في الخط الخلفى حيث يغيب كل من رجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا للإيقاف، بينما تعذر وصول السوداني أطهر الطاهر من بلاده حتى الآن.

وقام أحمد سامي برفقة جهازه المعاون من إعادة توظيف بعض اللاعبين وتبديل المراكز نظرًا لقوة الخصم مع تحذيرهم من الوقوع في أخطاء فردية تكلف الفريق أهداف مثلما حدث في اللقاءين الأخيرين أمام المقاولون العرب والبنك الأهلى .