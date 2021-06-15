شكرا لقرائتكم خبر عن "السلطان" مفتاح الأهلي للتفوق على تورينو في صفقة سفيان رحيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي من جهودهم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ويعد سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي واحد من أهم المرشحين لتدعيم مركز الجناح المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي فـأن أسهم رحيمي ارتفعت بشدة خلال الأيام الماضية بعد التحفظ على ضم لاعبين أخرين كانوا يتصدروا المشهد بقوة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحرك ملحوظ في الصفقة.

وكشف المصدر أن إدارة الأهلي تحدثت مع مدافع الفريق المغربي بدر بانون وزميل رحيمي السابق في الرجاء ليلعب دور الوسيط في الصفقة من خلال اقناع اللاعب بقبول العرض الأحمر، خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض الأخري أحدها من نادي تورينو الإيطالي بالإضافة لعرض من أحد الأندية الألمانية.

سفيان رحيمى شارك مع الرجاء المغربي في 16 مباراة بالدوري المغربي، نجح في تسجيل 7 أهداف، فيما نجح في صناعة 5 أهداف، وشارك في 1301 دقيقة، فيما شارك مع فريقه في الكونفدرالية في 6 مباريات، نجح في تسجيل 3 أهداف، ونجح في صناعة هدف، وشارك بمباراتين بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال الدور التمهيدي للبطولة، وخرج أمام تونجيت السنغالي، وشارك في مباراتين بكأس المغرب، ونجح فى صناعة هدفين.