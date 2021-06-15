شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى مران الأهلى الجماعى قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وانتظم سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته.

ويعتبر وليد سليمان أحد الخبرات ىالتى يعتمد عليهم موسيمانى كبديل يتم الدفع بهم في أى وقت حسب النتيجة ويساهم في تغيير مجري اللقاء لصالح الاهلى خاصة ان يمتلك خبرات كثيرة فهو من كبار الفريق.

وظهرت علامات الارتياح على الجهاز الفنى بعد مشاركة وليد سليمان قبل السفر إلى تونس حيث يرغب ان يكون صفوف الفريق مكتملة ليكون لديه اختيارات متعددة سواء على دكة البدلاء أو الأساسيين

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصر اليوم، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، أخطر أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، وكيل أعماله بتفضيله الانتقال للنادي الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن الانضمام لبيراميدز، مؤكدا أنه يفضل اللعب للفرق الجماهيرية؛ لضمان حصد بطولات وكتابة تاريخ فى عالم الساحرة المستديرة، ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أحمد سمير خلال الميركاتو الصيفى؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأعلن أحمد سمير رغبته الشديدة في ارتداء القميص الأحمر بعد تجربته الصعبة مع الزمالك.

ودخل نادى بيراميدز فى صراع مع الأهلي للتعاقد مع أحمد سمير بعد تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم، ويرغب مسئولو بيراميدز في التعاقد مع اللاعب؛ لإجادته اللعب في مركز الجناح في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق في نفس مركزه، حيث يتجه بيراميدز لتقديم عرض مالى كبير للطلائع ضمن خطة إنهاء الصفقة لصالحه ولكن عقب تخطى عقبة الرجاء المغربى بالكونفدرالية.

أحمد سمير صاحب الـ26 عاما شارك مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 24 لقاء، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 آخرين.