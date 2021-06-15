شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلجأ للفيفا لتحديد موعد انتهاء عقد فرجانى ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع نادى الزمالك على تصعيد أزمة فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض للفيفا، للبت في مصيره مع فريقه خاصة وأن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد موعد محدد فى العقد يمنح اللاعب الحق في الرحيل.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه في حالة تقديم الزمالك شكوى رسمية ضد فرجانى ساسى سيتم تصعيدها للفيفا، خاصة وأن عقد اللاعب ممتد لنهاية الموسم وفى حالة رغبته في التعاقد مع نادى خارجى، فالفيفا هو الوحيد الذى من حقه أن يحسم هذا الجدل ويحدد موعد رحيل اللاعب عن الزمالك خاصة وأن عقده لا يتضمن موعد للرحيل ولكنه مؤرخ بنهاية الموسم الحالي 2020 -2021.

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية أن نادى الدحيل القطرى توصل لاتفاق مع التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك للانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي الحالي في مصر، وألمح اللاعب عبر حسابه بموقع "تويتر" إلى رحيله شبه المؤكد عن القلعة البيضاء. وقالت إذاعة ''إي أف أم'' التونسية عبر موقعها الرسمى، إن الدولي التونسي الفرجاني ساسي تعاقد رسميا مع نادي الدحيل القطري لمدة 3 مواسم، وسيتم فى الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.