شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أفشة تؤكد جاهزيته للسفر مع الأهلى إلى تونس لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مشاركة أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يخوض محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى حالياً فترة تأهيل أخيرة قبل المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوعين المقبلين، وشهدت حالة محمد محمود تحسّنا كبيرا خلال الأيام الماضية بعدما أوشك برنامجه التأهيلى على الانتهاء ليبدأ بعده مرحلة المشاركة فى المران الجماعى.

ويغيب محمد محمود عن الملاعب منذ أكثر من 28 شهرا، وتحديدا منذ يناير 2019 حينما تعرض للإصابة فى مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى.

وأجرى محمد محمود جراحتين فى الرباط الصليبى وجراحة ثالثة فى الركبة، الأمر الذى تسبب فى غيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن محمد محمود سيكون جاهز للمشاركة فى تدريبات الأهلى فى غضون الأسبوعين المقبلين وتحديداً عقب مباراة العودة أمام الترجى فى نصف نهائى أفريقيا.

ويسافر الأهلى عصر اليوم الثلاثاء إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو باستاد السلام.

ومن المقرر أن يعود محمد محمود لتدريبات الأهلي الجماعية عقب يوم 26 يونيو الجاري ليتم تجهيزه تدريجياً للمباريات بعد طول غياب.