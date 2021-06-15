شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: الفوز أهم من الأداء وأحب العمل تحت الضغط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب منتخب الإمارات، أنه لا يهتم بعدد الأهداف المسجلة في المباراة، مشيراً إلى أنه يحب كرة القدم الهجومية والاستحواذ، لكن ما يهمه بالدرجة الأولى هو الفوز فقط وليس النتيجة.

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فيتنام: «منذ البداية وهدفنا الفوز في جميع المباريات، صحيح خسرنا أمام فيتنام في 2019، واستقبلنا هدفاً لسوء الحظ ولعبنا ساعة كاملة ب10 لاعبين، فريقنا الآن أقوى، ونمتلك لاعبين جدداً في التشكيلة، ونلعب على الفوز فقط».

وأضاف مارفيك: «أحب العمل تحت الضغط، ولعل الضغوط المرتبطة بهذا النوع من المباريات أمر جيد، وأعي جيداً أن اللاعبين يشعرون بضغط كبير، ولكنه أمر صحي نسعى لاستثماره بشكل صحيح».

وأكد مدرب فيتنام، بارك هانغ سيو الكوري الجنوبي الجنسية، صعوبة المواجهة، مع منتخب الإمارات، وقال: «سنواجه منتخباً مختلفاً بشكل كبير عن الذي واجهنا في هانوي من قبل، ونجحنا في تحقيق الفوز عليه، وحالياً منتخب الإمارات تطور كثيراً، ولديه لاعبون مميزون تحديداً الثلاثي (علي مبخوت وفابيو ليما وكايو كانيدو)، فهؤلاء أخطر اللاعبين في صفوف الإمارات، إلا أنهم ليسوا مصدر الخطورة فقط على المنتخب الفيتنامي، فهناك عدد من العناصر تمثل خطورة علينا، وسنعمل على وضع حد لها».