شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اللقانى يرسم خطة تدريب منتخب الطائرة فى جلسة مع سامح حمدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، اليوم الثلاثاء، محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك والذى يتولى تدريب منتخب مصر بداية من اليوم جلسة مع سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد لرسم خطة تدريب الفراعنة.

وتقدم اللقانى بالشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على تقبل إعارته لتدريب المنتخب فى المرحلة القادمة.

وأرسل اتحاد اللعبة خطاباً للزمالك مؤخرا لطلب إعارة اللقانى لتدريب المنتخب فى بطولة بولندا الودية حتى انتهاء بطولة أفريقيا المقرر تحديدها خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

ومن المنتظر أن يتولى اللقانى المهمة الفنية للمنتخب عقب انتهاء مسابقة كأس مصر المقرر انتهاؤها 18 يونيو الجارى.

وفاوض مسئولو الاتحاد إبراهيم فخر الدين، مدرب فريق الكرة الطائرة السابق للنادى الأهلى ومنتخب مصر، من أجل العودة للقيادة الفنية للفراعنة استعدادا لخوض منافسات بطولة بولندا الدولية المقرر لها شهر يوليو المقبل إلا أنه اعتذر.

ويغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية.

ومن المقرر أن تعود البعثة من بولندا يوم 12 من نفس الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يتم تجميع منتخب الطائرة عقب الحصول على راحة سلبية بعد انتهاء مسابقة كأس مصر المقرر أن تنتهى يوم 18 يونيو الجارى، لخوض تدريبات لانسجام اللاعبين قبل السفر للمشاركة فى دورة بولندا.

يأتى انتهاء كأس مصر للكرة الطائرة يوم 18 يونيو بعد تعديل موعد النهائيات، حيث يقام دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى بدل والنهائى يوم 18 بدلا من 19 من الشهر نفسه.

ويأتى تعديل المواعيد لتخطيط اتحاد الكرة الطائرة للعب النهائيات مجمعة فى صالة القناة بالإسماعيلية التى تستضيف قبل النهائى والنهائى.