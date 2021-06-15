شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يوقع على رغبة اللعب للأهلى ويتجاهل اتصالات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كريم فؤاد ظهير أيمن نادى النجوم المعار لإنبى على مستند يُفيد برغبته فى اللعب للأهلى، وسلمه لمحمد الطويلة رئيس ناديه، وذلك بعد دخول الأهلي وبيراميدز فى مفاوضات لضمه بجانب وصول أكثر من عرض أوروبى للحصول على خدماته، وتجاهل اللاعب اتصالات مسئولى بيراميدز رغم عرض عليه راتب سنوى يتجاوز ما عرضه الأهلى عليه بفارق كبير.

وعلم ”الخليج 365” أن هناك جلسة خلال الأسبوع الجارى بين إدارتى الأهلى والنجوم لإنهاء صفقة كريم فؤاد فى ظل عرض الأهلى شرائه مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى ترغب إدارة النجوم فى الحصول على 17 مليون جنيه، ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقارب وجهات النظر بين الطرفيين.

وتمنح إدارة النجوم الأهلى الأولوية فى ملف شراء كريم فؤاد، وذلك بعد عدم تفعيل نادى إنبى بند شراء اللاعب، والذى كان محددا له نهاية الشهر الماضى مقابل 15 مليون جنيه، من جهته كشف جون إدوارد، وكيل أعمال كريم فؤاد، فى وقت سابق، آخر تطورات انتقال اللاعب للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا "هناك رغبة مشتركة بين الأهلى وكريم فؤاد لإبرام صفقة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنى أؤكد أن اللاعب لم يوقع للقلعة الحمراء حتى الآن".

وأضاف جون إدوارد "كريم فؤاد يرغب فى ارتداء قميص الأهلى بنهاية الموسم، والمارد الأحمر لديه رغبة فى التعاقد معه، لكن القرار لا يزال فى يد نادى النجوم، فهو صاحب الحق الأصيل فى اللاعب لارتباط الطرفين بعقد ممتد، لاسيما بعد انسحاب إنبى من الصفقة".