شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أولى مبارياته فى مونديال روسيا أمام أوروجواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018 خسر المنتخب الوطنى بهدف نظيف أمام نظيره الأوروجوانى بهدف قاتل فى الدقيقة 89 من عمر المباراة بالجولة الأولى بالدور الأول فى كأس العالم على ملعب يكاترنبرج، سجل الهدف جومينيز من رأسية سكنت مرمى محمد الشناوى حارس الفراعنة، من كرة عرضية تم تنفيذها بإتقان شديد ليستغلها لاعب أوروجواى وسط مدافعى الفراعنة.

بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى "شيفو" فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى "محورىّ ارتكاز"، وأمامهما عمرو وردة وعبد الله السعيد وتريزيجيه، ومروان محسن وحيدا فى الهجوم.

وودع المنتخب المصرى مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.