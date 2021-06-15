شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى بعد صدام الترجى فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى حالياً فترة تأهيل أخيرة قبل المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوعين المقبلين، وشهدت حالة محمد محمود تحسّنا كبيرا خلال الأيام الماضية بعدما أوشك برنامجه التأهيلى على الانتهاء ليبدأ بعده مرحلة المشاركة فى المران الجماعى.

ويغيب محمد محمود عن الملاعب منذ أكثر من 28 شهرا، وتحديدا منذ يناير 2019 حينما تعرض للإصابة فى مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى.

وأجرى محمد محمود جراحتين فى الرباط الصليبى وجراحة ثالثة فى الركبة، الأمر الذى تسبب فى غيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن محمد محمود سيكون جاهز للمشاركة فى تدريبات الأهلى فى غضون الأسبوعين المقبلين وتحديداً عقب مباراة العودة أمام الترجى فى نصف نهائى أفريقيا.

ويسافر الأهلى عصر اليوم الثلاثاء إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو باستاد السلام.

ومن المقرر أن يعود محمد محمود لتدريبات الأهلي الجماعية عقب يوم 26 يونيو الجاري ليتم تجهيزه تدريجياً للمباريات بعد طول غياب.