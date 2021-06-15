شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يؤجل عودته للقاهرة 24 ساعة بعد مكالمة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك عودته إلى القاهرة لمدة 24 ساعة، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب استئناف مسابقة الدورى العام، وتواصل بن شرقى مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لإبلاغه بتأجيل عودته.

ومن المقرر أن يعود بن شرقى غداً الأربعاء للانتظام فى مران الزمالك استعداداً لمباراة أسوان المقرر إقامتها الخميس المقبل، إلا أن موقف المغربى من اللقاء لم يتحدد بعد.

وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة أغلى 10 محترفين فى الدورى المصرى، بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسي، والذى كانت تقدر قيمته التسويقية بـ 2 مليون و200 ألف يورو، كأغلى محترف فى الإيجبشيان ليج بالتساوى مع بن شرقي.

وشهد الموسم الجارى من الدورى العام مشاركة 39 لاعبا محترفا فى إحراز الأهداف مع فرقهم، وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، قائمة الهدافين المحترفين برصيد 12 هدفاً، وضعته أيضاً على رأس قائمة هدافى الدورى العام فى الموسم الجاري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

ومن المقرر أن يواصل الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريباته فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.