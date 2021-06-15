شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ29 مع أصدقائه وكوكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الكرة المصرية محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، مع عدد من أصدقائه ومنهم زميله فى منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتينج براجا البرتغالى، حيث ولد صلاح فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.



محمد صلاح



محمد صلاح

وظهر صلاح فى فيديو نشره كوكا عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس فى أحد الأماكن العامة، حيث يقضى إجازته الصيفية حاليا فى مصر، خلال احتفال أصدقائه به.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الأندية لصلاح هو تحقق لقب دورى أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردى فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس فى جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم كل عام خلال عامى 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدفا في موسم واحد في الدوري الانجلييزي 2017- 2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في المسابقة.