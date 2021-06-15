شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الجندى صائد ميداليات الخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث، فى حفر إسمه بحروف من ذهب في تاريخ الخماسى بعد أن توج بجميع البطولات التي شارك فيها مع المنتخب، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ في العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم في الإبداع الرياضى.

واستطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي، وأدرج في قائمة الشرف الوطني المصري لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الجندى فى الصور التالية :