شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة في عهد الرئيس السيسي.. قانون جديد وبنية تحتية ومشروعات للشباب (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سيقف التاريخ طويلاً أمام حجم الإنجازات التي تحققت في الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في المجال الرياضي يُعد بمثابة إعجاز سيظل حاضرًا في أذهان الجميع، وترصد ”الخليج 365” في أبرز الإنجازات التي تحققت في المجال الرياضي بمصر خلال السنوات 7 سنوات، كالتالي:

البنية التحتية الرياضية

أولت الدولة المصرية اهتماما واضحا بها، حيث اهتمت بالمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب، والتي شهدت تطورًا في جميع أنحاء الجمهورية من ملاعب ومراكز للشباب، ما أكد الحقوق الرياضية للجميع في حق اللعب والترفيه الرياضي، وتوالت بعدها الإنشاءات الرياضية الضخمة في ربوع مصر كافة، وقد وجه الرئيس السيسي مبكرا بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر، ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.



الرياضة فى عهد الرئيس السيسى

قانون الرياضة

صدر قانون جديد للرياضة في يوليو 2017، وبدأ معه وبه زمن جديد فيه أفكار جديدة وطموحات هائلة، وأصر الرئيس على صدور هذا القانون لإعادة ترتيب الرياضة المصرية رغم كل العواصف إلا أنه خرج إلى النور بمساندة القيادة السياسية، حتى لا تتعرض مصر لأي عقوبات رياضية دولية، والذي أعاد خريطة الأندية والاتحادات بمجالس إدارة مُتزنة وعادلة.

إنقاذ أمم أفريقيا

أثبتت مصر قدرتها الرائعة على إنقاذ بطولة أمم أفريقيا الأخيرة 2019 فقد قرر الرئيس السيسي استضافة مصر للبطولة بعد زيادة عدد منتخباتها واعتذار أكثر من دولة عن استضافتها لضيق الوقت ومشقة الاستعداد والتجهيز. وكان قرار الرئيس السيسي ورؤيته هي أنها ليست مجرد بطولة كروية إنما افتتاحية حقيقية لمصر الإفريقية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وكسبت مصر احترام وثقة العالم، وأكدت عودتها إلى أفريقيا، كما عادت أفريقيا لمصر بعد طول غياب.

مقر الكاف باق في القاهرة

بعد فترة من القلق حول إمكانية نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من القاهرة، نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى في الحفاظ على مقر الإتحاد الأفريقى لكرة القدم بالقاهرة لتنتهى تهديدات نقل المقر، وذلك بعدما صدق البرلمان فى دورته السابقة على قرار الرئيس رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين مصروالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف.

إنجازات وزارة الشباب والرياضة

نجحت الوزارة فى تحقيق إنجازات عديدة على مستوى المشروعات الاستثمارية وكذلك القومية خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢١.

أولا: المشروعات الاستثمارية:

• تطوير الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، حيث تم تنفيذ ٣٧٠٦ منها، وتطوير وإنشاء ٨ مدن شبابية، تطوير وانشاء ٢٩ مركز تعليم مدنى ومنتديات شباب ومعسكرات كشفية، وانشاء ٢٤٦ مركز شباب بالقرى الاكثر احتياجا، تطوير وانشاء ٨٤ حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية، تطوير وانشاء ١٤ صالة مغطاة ، تطوير وانشاء ١٤ ستادا رياضيا، واستكمال وتطوير ١١ ناديا رياضيا، انشاء عدد ٢ وحدة للطب الرياضي، إنشاء واستكمال ٤ أندية لمتحدى الإعاقة، انشاء ٣ مقرات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، وانشاء ٣ صالات مغطاة لبطولة العالم لليد ٢٠٢١ ، انشاء النادى الإسماعيلى بالنخيل، تطوير مركز شباب الجزيرة، تطوير المركز الاولمبى بالمعادي، بالإضافة إلى انشاء نادى الاتحاد السكندرى، كل هذا بتكلفة وصلت إلى ٩ مليارات و ٤١٢ مليون جنيه و٥٤٤ ألف جنيه و ٤٠٤ جنيهات.

• إنجاز ٥٦٢ مشروعا استثماريا بمراكز الشباب والأندية الرياضية، من ملاعب وحمامات سباحة وقاعات مناسبات ومحلات تجارية وصالات رياضية وكافتيريا وبوفيه، والبدء فعليا فى تنفيذ عدد ٢٣٥ مشروعا منها باجمالى عائد ٦ مليارات و ٢١٤ مليون جنيه و ٣٠٤ آلاف و٢٥٥ جنيها.

ثانيًا: المشروعات القومية :

• المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات.

• الصالة المغطاة والمجمع الرياضى بالعاصمة الادارية الجديدة.

• تطوير ورفع كفاءة ٤ صالات مغطاة بالاندية الرياضية.

• انشاء الصالة المغطاة ومقر الاتحاد المصري لكرة اليد بمدينة ٦ أكتوبر.

• حمام السباحة الأولمبي بمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة.

• مشروع انشاء المدينة الرياضية بأكتوبر the club.

• انشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية وكذلك المدينة الرياضية بورسعيد.

مشروعات جاري تطويرها حتى يونيو ٢٠٢١:

• تطوير ٧٥ من الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب.

• بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بالوادى الجديد.

• تطوير مركز التعليم المدنى بالبحيرة.

• انشاء ٧ مراكز شباب بالقرى الاكثر احتياجا.

• تطوير ٥ ملاعب خماسية وقانونية وتطوير مركز التنمية الرياضية بشيراتون.

البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية التي تم إنجازها حتى الآن:

• انجاز ٥٣٠١ برامج وأنشطة شبابية ورياضية بعدد مستفيدين ٩٥ مليون و٢٢ ألفا و ٩٩٠ مستفيدا.

• تدشين مبادرات تحت رعاية رئاسة الجمهورية مثل أولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان إبداع مراكز الشباب والجامعات، ريحانة تحت رعاية قرينة الرئيس، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقي، وبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرين باختلاف، ومنح ناصر للقيادة الدولية.