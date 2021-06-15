شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء التوقف.. 10 معلومات عن الإيجيبشن ليج قبل انطلاق الجولة 26 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الحياة مجدداً لمنافسات الدوري المصري، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب الأجندة الدولية، بإقامة مواجهات الجولة 26 من عمر البطولة، وتشهد الجولة 26 غياب الأهلي حامل اللقب الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأجل لقاءه ضد المقاولون العرب فيما يواجه الزمالك نظيره أسوان الخميس المقبل.

وتفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ومباراة بيراميدز مع سموحة على ستاد الدفاع الجوى.

ورغم الاتهامات التي تحاصر مسابقة الدوري الممتاز سواء بكثرة اللقاء المؤجلات أو عدم انتظام المسابقة إلا أن الإثارة والندية لاتزال هي عنوان المشهد في الايجيبشن ليج وسط صراع ساخن ومحتدم سواء في القمة بين الاهلى والزمالك أو في القاع ضمن خطة النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى.

1_ يتصدر الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات وخسر مرتين فقط من غزل المحلة والاهلى وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

2_يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة حيث لعب 19 لقاء فقط فاز في 12 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين من سموحة وغزل المحلة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

3_سموحة صاحب المركز الرابع،حصد 37 نقطة وأصبح ملك التعادلات بعدما حقق التعادل في 16 مباراة.

4_تدور منافسة ساخنة بين الثنائى المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك وأحمد ياسر ريان نجم الاهلى المعار لسيراميكا على لقب هداف الدوري هذا الموسم حيث سجل كل منهما 12 هدفاً حتى الان ويحل أحمد سمير جناح الطلائع ثالثاً برصيد 11 هدفاً .

5_احتسبت حتى الان 96 ركلة جزاء في المسابقة ويتصدر الزمالك قائمة أكثر الأندية احتساباً له ركلات جزاء برصيد 9 ركلات فيما يحل سموحة والمصرى في المركز الثانى برصيد 8 ركلات.

6_سجل 504 أهداف في مسابقة الدوري الممتاز حتى الان، ويتصدر الزمالك قائمة أقوى هجوم حيث سجل مهاجميه 44 هدفاً، فيما يحل سموحة ثانياً برصيد 40 هدفاً ثم الاهلى ثالثاً برصيد 35 هدفاً.

7_يأتى فريق الإنتاج الحربي كأضعف خط هجوم فريق الإنتاج الحربى الذى اكتفى بتسجيل 18 هدفاً في 23 مباراة.

8_يعد أقوى خط دفاع من نصيب الاهلى الذى تلقت شباكه 14 هدفاً في 19 مباراة فيما يعد الإنتاج الحربى أضعف خط دفاع حيث تلقت شباكه 43 هدفاً.

9_ تربع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، على عرش الصدارة في قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى، وذلك على الرغم من تراجع قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديث لها لتصل إلى 3 ملايين يورو، بعدما سجل فى وقت سابق قيمة تسويقية بلغت 7 ملايين يورو خلال تواجده فى الدورى الإنجليزى ، بينما جاء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، فى المركز الثانى بقيمة تسويقية بلغت 2.5 مليون يورو.

10_تبلغ القيمة التسويقية للدورى العام بجميع الفرق 148 مليونا و880 ألف يورو ، و يتربع الأهلى على عرش الفرق الأغلى فى المسابقة بقيمة 26 مليون و450 ألف يورو، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بقيمة 20 مليون يورو، وبيراميدز فى المركز الثالث بقيمة 18 مليون ونصف يورو.