"بصورة ورسالة".. إريكسن يطمئن جماهيره على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشر الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أكد خلالها أنه يشعر بخير، كما وجه الشكر للجميع على الرسائل التي وصلته من جميع أنحاء العالم.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وعبر حسابه الرسمي على "انستجرام" نشر إريكسن صورة له من المشفى وكتب أول تعليق بعد الواقعة.

وكتب الدنماركي: "مرحبا بالجميع.. شكرًا جزيلًا على تحياتكم ورسائلكم المذهلة التي وصلتني من جميع أنحاء العالم.. هذا يعني الكثير لي ولعائلتي."

وأضاف: "أنا بخير - في ظل هذه الظروف-، لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات.. لكن أشعر أنني بخير."

وأتم: "سأشجع زملائي في منتخب الدنمارك خلال المباريات القادمة."