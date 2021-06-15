يورو 2020 | شاهد صور أول جرافيتي يُوثق حادثة كريستيان اريكسن

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ظهر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أول جدارية (جرافيتي) توثق حادثة اغماء كريستيان اريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات يورو 2020، والتي شغلت الرأي العام في جميع أنحاء العالم، وفتحت الباب نحو المطالبة بالمزيد من الفحوصات الطبية لقلوب لاعبي كرة القدم.
وحضرت عدسات بعض الوكالات العالمية لحظة تدشين الجدارية الخاصة بتوثيق حادثة كريستيان اريكسن بواسطة فنان الجرافيتي الدنماركي “ميكس مادسن” يوم أمس الاثنين.
وقرر ميكس مادسن رسم لوحته عن كريستيان اريكسن في قرية المشجعين التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بمنطقة أوفيليا بلادس بالعاصمة الدنماركية.
وتمت دعوة جمهور كرة القدم في كوبنهاجن لكتابة عبارات تأييد خاصة لكريستيان إريكسن لدعمه في هذا الوقت العصيب، حيث لا يزال يرقد في المستشفى الذي نقل إليه بعد حوالي 20 دقيقة من سقوطه المرعب على أرض ملعب باركين في ثاني أيام يورو 2020 لتلقي العلاج والخضوع للمزيد من الفحوصات بسبب مشكلة غير مفهومة في القلب.
المشجعون بدأوا بعد احتفال ميكس مادسن بالانتهاء من عمله، في كتابة رسائلهم الخاصة إلى كريستيان إريكسن على ذلك الجدار عن طريق استخدام الأقلام الملونة خاصةً ألوان منتخب الدنمارك “الحمراء”.
وظهر في الجرافيتي كأس أمم أوروبا وحوله وشاح خاص بمنتخب الدنمارك، ويبدو أن الرسام يتمنى تتويج بلاده بلقب البطولة أو اطلاق اسم إريكسن على لقب هذه النسخة بعدما نجا من موت مُحقق.
صور جرافيتي اريكسن
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