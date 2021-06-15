شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقابل إيران بآمال المحافظة على قمة المجموعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه منتخب العراق نظيره إيران في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، بدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023؛ وهي مباراة مهمة لحسم صدارة المجموعة، والابتعاد عن حسابات المركز الثاني.

ويحتل منتخب العراق الصدارة برصيد 17 نقطة، أمام إيران الوصيف ب15 نقطة.

ويواجه منتخب السعودية نظيره أوزبكستان في منافسات المجموعة الرابعة، ويحتل السعودية صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن أوزبكستان.

ويتمسك منتخب الأردن بالفرصة الأخيرة، عندما يواجه نظيره الأسترالي، في ختام منافسات المجموعة الثانية، وأصبح الأردن بحاجة إلى تحقيق الفوز؛ بهدف التأهل للدور الحاسم، فيما تعد المواجهة تحصيل حاصل لمنافسه الأسترالي الذي حسم تأهله وصدارة المجموعة، برصيد 21 نقطة، ويستقر منتخب الأردن ثانياً برصيد 14 نقطة.

ويخوض منتخب عُمان، مباراته الأخيرة أمام بنجلاديش، وضمن منتخب عُمان، التأهل بنسبة كبيرة؛ لكن الإعلان الرسمي سيكون عبر مباراة بنجلاديش. ويملك المنتخب العُماني 15 نقطة في المجموعة الخامسة، في المركز الثاني خلف قطر «22 نقطة». ويواجه منتخب الكويت، نظيره الصين تايبيه في ختام منافسات المجموعة الثانية، في مواجهة تعد تحصيل حاصل بالنسبة للكويت بعد تبخر آماله في التأهل.