شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام المجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل منتخب فرنسا بطل العالم 2018 حملته في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الثلاثاء بلقاء من «العيار الثقيل» أمام مضيفه الألماني الساعي لإعادة اكتشاف نفسه، واستعادة مكانته العالمية في ظل العديد من الأسئلة والشكوك على خلفية نتائجه السيئة في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويتوجه مدرب «الديوك» ديدييه ديشان إلى مدينة مــيونيخ الألمانية؛ لخوض منافسات المجموعة السادسة أو «مجموعــة الموت» التي تجمعه أيضاً مع البرتغال حاملة اللقب والمجر، على وقــع احــتدام الخلاف بين المهــاجمين المخضرم أوليفــييه جيرو والشـــاب كيليان مــبابي؛ لكن في لباس المنتخب المــرشح للفوز باللقــب القاري، فيما يجر «مانشـــافـت» خلفه خيبات الأمل والضغوطات على كاهليه.

وبعد 15 عاماً على دكة المدربين، دقت ساعة رحيل المدرب الألماني يواكيم لوف المتخلي عن مهامه رسمياً مع نهاية البطولة القارية، وهو يحاول أن يعيد لاعبيه إلى «عقلية 2014» عندما فازت ألمانيا بمونديال البرازيل.

وبخلاف منافس الثلاثاء، تريد فرنسا أن تنسى ذكريات المونديال البرازيلي؛ حيث خرجت من الدور ربع النهائي أمام «مانشافت» برأسية من المدافع ماتس هوملس على ملعب ماراكانا ستاديوم في ريو دي جانيرو.

ثأرت فرنسا من هذه الخسارة حين سجل مهاجم برشلونة الإسباني انطوان غريزمان هدفي الفوز للمرة الأولى على ألمانيا في مسابقة عالمية منذ عام 1958؛ وذلك في نصف نهائي «يورو 2016» التي استضافتها على أرضها في طريقها إلى النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال صفر-1 بعد تمديد الوقت.

تحت هالة رونالدو

ويفتتح منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس أوروبا 2016، بحلوله ضيفاً على المجر في بودابست على ملعب «بوشكاس أرينا» الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، في نسخة 2020 المؤجلة من العام الماضي؛ بسبب فيروس كورونا، تحت هالة نجمه كريستيانو رونالدو ضمن سعيه للخروج حياً من «مجموعة الموت».

وستكون النقاط الثلاث، في حال الفوز، ورقة مهمة بيد رجال المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس قبل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ميونيخ لمواجهة ألمانيا في 19 الحالي، وثم العودة مجدداً إلى العاصمة المجرية للقاء فرنسا يوم 23 في مباراة ثأرية لنهائي 2016؛ حيث سقطت الدولة المضيفة صفر-1 بعد تمديد الوقت بهدف من إيدر في مباراة خرج منها رونالدو باكياً بعد إصابته في مطلعها.

ويأمل «سي آر7» أيقونة البرتغال أن يحقق 3 أهداف وضعها نصب عينيه: مساعدة بلاده للاحتفاظ باللقب القاري، تحطيم أرقام قياسية جديدة وإطلاق حملته نحو الفوز بكرة ذهبية سادسة.

سعي دؤوب للصدارة الدولية

وفي سن الـ36 عاماً، يتحضر نجم يوفنتوس لأن يصبح أول لاعب يخوض على الأقل مباراة واحدة في 5 نهائيات مختلفة، علماً أن الحارس الإسباني إيكر كاسياس خاض نفس عدد البطولات القارية ولكن من دون أن يلعب في جميعها.

ومع 104 أهداف في 175 مباراة دولية، يلهث النجم البرتغالي خلف الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية بحوزة الإيراني علي دائي منذ عام 2006 (109).

وبعد ثلاثة أعوام على مونديال روسيا 2018، خرج خلاله المنتخب البرتغالي من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الأوروجواي 1-2، يأمل رونالدو أن يكون على قدر الآمال لقيادة بلاده إلى تتويج ثانٍ توالياً ولقب دولي ثالث بعد إحراز مسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى عام 2019، قبل أن تجرّدها فرنسا من اللقب في النسخة الثانية.