شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتصحيح المسار فى الدورى أمام سموحة بالدفاع الجوى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق بيراميدز نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الخسارة من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة في الجولة 21 ، فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بعد نجاحه في التأهل للدور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية، وذلك بعد تعادله مع فريق إنيمبا النيجيري، بهدف لكل فريق، واستفاد بيراميدز من فوزه في مباراة الذهاب في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي المرتقب.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة، في المقابل يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وطالب الأرجنتينى ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بالتسلح بالدفعة المعنوية الافريقية التي حصلوا عليها من التأهل الثانى على التوالي بالكونفدرالية لتعديل مسارهم في الايجيبشن ليح في ظل الصراع الساخن مع سموحة والمصرى البورسعيدى على المربع الذهبى لاسيما أن بيراميدز يمتلك أربعة لقاءات مؤجلة.

فى المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة، لاسيما مع رغبة بيراميدز في خطف النقاط الثلاث للهروب من المركز السادس.