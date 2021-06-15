شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

يشهد اليوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021 إقامة عدة مباريات هامة ومرتقبة في تصفيات كأس العالم وبطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021.



ضمن منافسات المجموعة السادسة، يفتتح المنتخب البرتغالي بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا، مبارياته عندما يواجه نظيره المجري.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات "beIN Sports HD1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" و"beIN 4K HDR".

ويحل المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018، ضيفا ثقيلا على المنتخب الألماني، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمنافسات يورو 2020.

وستقام المباراة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات "beIN Sports HD1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" و"beIN 4K HDR".

وسيواجه المنتخب البحريني نظيره منتخب هونج كونج، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في إطار المجموعة الثالثة.

وستقام المباراة على ملعب البحرين الوطني، في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل قناة "البحرين الرياضية" المبارة على الهواء مباشرة.

وفي إطار المجموعة الثالثة، يواجه المنتخب العراقي نظيره منتخب إيران، للمنافسة على بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وستُقام المباراة على ملعب استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في البحرين، في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل قناتا "Al Iraqiya Sports" و "Al Shabab Sport 1 HD " المباراة على الهواء مباشرة.

ويخوض المنتخب الإماراتي مباراته الأخيرة في التصفيات المشتركة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" عندما يواجه فيتنام، ضمن المجموعة السابعة.

وستقام المباراة على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

وستُنقل المباراة عبر قنوات "AD SPORTS 1 HD" و"Dubai Sports 1 HD" و"Sharjah Sport HD".

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكستاني، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة، في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

وستقام المباراة على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وستُنقل المبارة عبر قناة السعودية الرياضية.

ويأمل المنتخب العماني في التأهل كأفضل منتخب في المركز الثاني، عندما يواجه بنجلاديش في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة.

وستقام المباراة على ستاد السد القطري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وستنقل قناة عمان الرياضية المباراة على الهواء مباشرة.

ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره اليمني وعينه على التأهل إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.

وستقام المباراة على ستاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وستنقل المبارة عبر قناتي السعودية الرياضية 2 وفلسطين الرياضية.

ويدخل المنتخب السوري الجولة الاخيرة للتصفيات للحفاظ على سلسلة انتصاراته عندما يواجه الصين.

المباراة ستقام على ستاد الشارقة في الإمارات، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وستقوم قناة سوريا بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

المنتخب الأردني يخوض الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية وعينه على حجز بطاقة المركز الثاني، وذلك عندما يواجه أستراليا.

المباراة ستقام على ملعب الكويت في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وستقوم قناة الأردن الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ويواجه المنتخب الكويتي نظيره منتخب تايبيه في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة.

المباراة ستقام على ملعب جابر الأحمد في الكويت، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وستنقل قناة الكويت الرياضية المباراة على الهواء مباشرة.

ويخوض المنتخب التونسي آخر تجاربه الودية قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم 2022، عندما يلاقي منتخب مالي.

المباراة ستُقام في رادس في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وستذاع المباراة عبر التلفزيون الوطني التونسي.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره سموحة، في إطار الجولة الـ26 من الدوري المصري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

المباراة ستقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.