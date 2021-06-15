الامارات | رونالدو يثير الجدل بسبب "كوكاكولا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يثير الجدل بسبب "كوكاكولا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2021

أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجات مشروب "كوكا كولا" من أمامه خلال مؤتمر صحفي.

وذكر موقع "ديلي ميل" أن رونالدو وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه مع منتخب المجر في إطار نهائيات كأس الأمم الأوروبية قد أبعد زجاجتي "كوكا كولا".

وقال رونالدو وهم يقوم بتلك الحركة "اشربوا الماء" في إشارة منه إلى أن تلك المشروبات الغازية لديها مضار صحية عديدة، كما ذكر ذلك الكثير من خبراء التغذية والطب.

وقد يؤدي تصرف النجم البرتغالي إلى حدوث أزمة باعتبار أن شركة "كوكا كولا" تعد أحد أهم الرعاة الرسميين لبطولة "يورور 2020"، إذ أنه وبموجب العقود يجب الترويج لها خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها المدربون واللاعبون قبل المباريات و بعدها.

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