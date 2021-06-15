شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخشى مفاجآت الطلائع الليلة على استاد السلام بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام فى إفتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع سيراميكا بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وعقد أحمد كشري، المدير الفنى للإنتاج الحربي، اجتماعا مع لاعبيه تحدث خلاله عن صعوبة المرحلة المقبلة مع عودة مباريات الدوري، مؤكدا أنها الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار الفريق، ومن جانبهم تعاهد اللاعبون لمدربهم على تحسين وضع الفريق والعودة للانتصارات لإنقاذ الإنتاج من شبح الهبوط بداية من مباراة طلائع الجيش.

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بإستعادة الانتصارات في بطولة الدوري لمواصلة خطة تصحيح المسار قبل نهاية الموسم ، ويغيب عن الطلائع في مباراة الليلة أحمد هانى وعبد الرحمن زولا بسبب الإصابة.