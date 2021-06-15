شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشد الرحال إلى تونس اليوم لرد اعتباره أمام الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشد بعثة فريق الأهلي الرحال إلى تونس في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية، على أمل أن يخطف بطاقة الصعود للمباراة النهائي من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، وكذلك رد الاعتبار بعد خسارة لقب أفريقيا 2019 بعد الهزيمة من الترجي بثلاثية في المباراة النهائية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر قبل موعد المباراة بأربعة أيام من أجل التعود على الأجواء في تونس والتعايش مع أجواء الطقس في تونس، كما هو المعتاد قبل كل رحلة سفر إلى تونس، ومن أجل تهيئة اللاعبين جيدا على خوض هذه المباراة التي تعتبر فارقة في مشوار الأهلي بدوري الأبطال سواء في استكمال مشواره نحو تحقيق النجمة العاشرة أو توديع البطولة.

ومن المقرر أن يتولى محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة البعثة الحمراء في تونس، حيث يحرص رئيس القلعة الحمراء على رئاسة البعثة في المباريات الحاسمة والصعبة، من أجل مؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى وعدم التأثر بالأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات الصعبة.