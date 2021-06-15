نجم مباريات اليوم الرابع في يورو 2020 | ممزق شباك حارس يوفنتوس ومُلجم ليفاندوفسكي

انتهى اليوم الرابع من بطولة “يورو 2020″، والتي حتى الآن لم ترتق لطموحات وآمال الجماهير؛ ويرى الكثيرون أن المستوى متراجع بسبب تواضع مستوى بعض المنتخبات المشاركة، والتي لم تكن تستحق التأهل من الأساس، وحصلت على فرصتها بعد رفع العدد إلى 24 منتخبًا.

بداية اليوم الرابع عرفت تفوق منتخب التشيك على منتخب اسكتلندا بهدفين للمهاجم الرائع “باتريك شيك“، منهما هدف لا يُسجل في العمر مرتين من دائرة منتصف الملعب.

ثم انتهت مباراة سلوفاكيا ضد بولندا بتفوق الأول بهدفين مقابل هدف، بفضل تصويبة نجم الإنتر “ميلان سكرينيار” في الشوط الثاني من المباراة.

وشهدت نفس المباراة اختفاء هداف بايرن ميونخ والنجم الأول للدوري الألماني “روبيرت ليفاندوفسكي”، رغم مشاركته من البداية إلى النهاية وفي في كامل استعداده الجسدي والفني.

في السهرة صمدت السويد أمام منتخب إسبانيا، واستطاعت الخروج من ملعب “لا كارتوخا” في الأندلس بشباك نظيفة، حصلت بعده على النقطة الأولى في البطولة ليبدأ الصراع في المجموعة الخامسة.

من هو نجم مباريات اليوم الرابع في يورو 2020؟

لا شك أن تسجيل باتريك شيك لذلك الهدف العبقري أمام اسكتلندا يمنحه أفخم الأوسمة، لكن مُدافع الإنتر ومنتخب سلوفاكيا “ميلان سكرينيار” كان نجم اليوم في وجهة نظرنا لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها قدرته الفائقة على ترويض كرة هدف الانتصار كأفضل مهاجم وتصويبه على الطائر في شباك خصمه المفضل “فوتشيك تشيزني”.

كما أنه قاد خط دفاعه بامتياز في المباراة، واستطاع التكفل بمراقبة أفضل مهاجمي العالم “روبيرت ليفاندوفسكي”، وإخراجه تمامًا من اللقاء، حيث تفوق عليه في 4 مواجهات مباشرة وثلاث التحامات هوائية، ولم يتمكن نجم بايرن ميونخ من مرواعته ولو لمرة وحيدة.

تحلى المُدافع المطلوب في لندن ومانشستر يونايتد بأدوار القيادة في الثلث الأول من ملعب سلوفاكيا، وكان يُجيد الخروج بالهجمة عن طريق الاحتفاظ الجيد بالكرة والتمرير القصير والابتعاد عن اللعب الطولي، حيث يعتبر لاعب لا غنى عنه في حسابات منتخب بلاده.

وتَوج ميلان سكرينيار أو “شكرينيار” مجهوداته تلك بتمزيق شباك حارس يوفنتوس “تشيزني” بتسجيل هدف فوز بلاده 1/2 في الدقيقة 69 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء فوز تسلمه تمريرة عرضية مثالية من ماريك هامسيك.

وفي النهاية يجب الإشادة بدفاع ومدافعي منتخب السويد، عقب الخروج بشباك نظيفة ضد عنفوان “لا روخا”، وأيضًا بحارس مرماهم “روبن أولسن” الذي تصدى لكل محاولة إسبانية ببسالة وشجاعة واضحة.

جدير بالذكر اختيار الخليج 365 للاعب ايطاليا شيرو إيموبيلي ليكون نجم اليوم الأول في يورو 2020، ورغم تألق حارس فنلندا في التصدي لعدد كبير من الفرص للاعبي منتخب الدنمارك، قررنا تقليد يويفا بمنح كريستيان إريكسن لقب نجم اليوم الثاني في اليورو بعد حادثة توقف قلبه.

وفي اليوم التالي، حصل ظهير منتخب هولندا دينزل دومفريس على لقب نجم اليوم الثالث من البطولة، وها هو يتوج مدافع جديد بلقب الأفضل في اليوم الرابع.

انتظرونا في تحليل اليوم الخامس ، والأخير من الجولة الأولى مساء اليوم الثلاثاء 15 يونيو، حيث ستقام مباريات المجموعة السادسة بين البرتغال والمجر، والمانيا وفرنسا.