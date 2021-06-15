مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو، جدول المواعيد والقنوات الناقلة

تعرف على جدول المواعيد والقنوات الناقلة لجميع مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو، في بطولة يورو 2020، وكوبا امريكا، وتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والدوري المصري الممتاز والمزيد.

تنطلق مباريات اليوم الثلاثاء بمواجهة مضمونة على الورق بالنسبة لمنتخب باراجواي في الجولة الأولى من بطولة كوبا امريكا 2020 المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سيواجه المنتخب الباراجوياني منتخب بوليفيا الضعيف لحساب المجموعة الأولى التي تضم كذلك الارجنتين وتشيلي.

وتبدأ مباراة باراجواي وبوليفيا في تمام الساعة 00:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو في مدينة جويانيا البرازيلية.

مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو

بحسب جدول مباريات يورو 2020، ستختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بمباراتين في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المجر والبرتغال وفرنسا وألمانيا، ومن حسن الحظ لن تكون هناك مباراة في الظهيرة كما حدث في الثلاثة أيام الماضية (السبت والأحد والاثنين).

وستبدأ مباراة المجر ضد البرتغال في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة مجر “بودابيست”.

وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق قمة مباريات اليوم بين فرنسا وألمانيا على ملعب آليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وسيعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

بطولة أمم أوروبا

المجر ضد البرتغال | المجموعة السادسة | الساعة 16:00 جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق يوسف سيف.

فرنسا ضد ألمانيا | المجموعة السادسة | الساعة 19:00 جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

بطولة كوبا امريكا

باراجواي ضد بوليفيا | المجموعة الأولى | الساعة 00:00 جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا

طاجيكستان ضد ميانمار | المجموعة F | الساعة 10:25 جرينيتش.

اليابان ضد قيرغيزستان | المجموعة F | الساعة 10:25 جرينيتش.

الهند ضد افغانستان | المجموعة E | الساعة 14:00 جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية 2 بصوت المعلق هيكل الصغير، وعلى قناة بين إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق باسم الزير.

الفلبين ضد جزر المالديف | المجموعة A | الساعة 15:00 جرينيتش.

استراليا ضد الاردن | المجموعة B | الساعة 16:00 جرينيتش، تنقل على القناة الرياضية الاردنية بصوت المعلق أحمد الخلايله، وعلى قناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق سمير اليعقوبي، وقناة الكويت الرياضية.

البحرين ضد هونج كونج | المجموعة C | الساعة 16:30 جرينيتش، تنقل على القناة البحرينية الرياضية الأولى بصوت المعلق سلمان الحدي.

إيران ضد العراق | المجموعة C | الساعة 16:30 جرينيتش، تنقل على القناة البحرينية الرياضية الثانية بصوت المعلق علي سعيد، كما تنقل على قناة العراق الرياضية وقناة الشباب الرياضية 1.

تايلاند ضد ماليزيا | المجموعة G | الساعة 16:45 جرينيتش، تنقل على قناة دبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الشحي، وقناة أبو ظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.

الامارات ضد فيتنام | المجموعة G | الساعة 16:45 جرينيتش، تنقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن، وقناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الكأس القطرية الثانية بصوت المعلق منتصر الازهري، وقناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت علي سعيد الكعبي.

بنجلادش ضد سلطنة عمان | المجموعة E | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة عمان الرياضية بصوت المعلق محمد الريامي، وقناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات بصوت عامر الخوذيري، وقناة الكأس القطرية الرابعة بصوت المعلق خليل البلوشي.

السعودية ضد أوزبكستان | المجموعة D | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة دبي الرياضية 3 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، والقناة الرياضية السعودية الأولى بصوت سمير المعيرفي.

فلسطين ضد اليمن | المجموعة D | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية الثالثة بصوت المعلق عبد الرحمن العبد الله، وقناة فلسطين الرياضية بصوت المعلق سامي أبو سنينة، والقناة الرياضية السعودية الثانية بتعليق محمد الخامسي.

الصين ضد سوريا | المجموعة A | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق خالد الحدي.

تايبيه الصينية ضد الكويت | المجموعة B | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الكأس القطرية الثانية بصوت المعلق أحمد المعمري، وتنقلها كذلك القناة الرياضية الكويتية.

الدوري المصري الجولة 26

الانتاج الحربي ضد طلائع الجيش | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق مؤمن حسن.

بيراميدز ضد سموحة | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف.