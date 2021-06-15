شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يحسم الجدل حول تمديد عقد «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى برشلونة إلى تمديد التعاقد مع قائده الأرجنتينى ليونيل ميسى، فى أسرع وقت لكى يستمر مع الفريق طيلة السنوات المقبلة، وينتهى عقد ليونيل ميسى، صاحب الـ33 عامًا، رفقة برشلونة خلال 30 يونيو الجارى.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن برشلونة واثق من إعلان تجديد عقد ليونيل ميسى عقب بطولة كوبا أمريكا.

وسيجدد ليونيل ميسى عقده رفقة البلوجرانا حتى 2023، ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح سفيرًا لبرشلونة هناك.

ومن المتوقع أن ينضم ميسى عقب انتهاء عقده مع برشلونة لصفوف إنتر ميامى الأمريكى والذى يرأسه ديفيد بيكهام.

وسيتحصل ليونيل ميسى على راتب خلال السنوات القادمة يصل إلى 250 مليون يورو، بما فيها سنوات تواجده كسفير لبرشلونة.

ليونيل ميسى فى كامل تركيزه حاليًا رفقة المنتخب الأرجنتينى، والذى يأمل أن يتمكن من رفع كأسه الأولى هذا الصيف بعد خسارة نهائيين فى كوبا أمريكا سابقًا.

فى سياق آخر، أصبح برشلونة الإسبانى قريبًا جدًا من إعلان التعاقد بشكل رسمى مع الهولندى ممفيس ديباى، ليكون تدعيمًا جديدًا لصفوف البلوجرانا هذا الصيف. وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن اللاعب أعطى موافقته على الانضمام لصفوف برشلونة، كما أن النادى الكتالونى تحصل على إذن من الاتحاد الهولندى لجعل الصفقة رسمية، على الرغم من وجود اللاعب برفقة منتخب بلاده للمشاركة فى يورو 2020.

وسيكون ديباى صاحب الـ27 عامًا، هو رابع صفقات برشلونة هذا الصيف، وذلك بعد التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا من برشلونة، وإيمرسون رويال من ريال بيتيس.

وكان برشلونة يأمل فى التعاقد مع فاينالدوم، لكن اللاعب الهولندى اختار الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وعرض متجر نادى برشلونة على الإنترنت بيع الطقم الجديد للنادى الكتالونى، الذى يحمل اسم المهاجم الهولندى، على الرغم من أنه لم يوقع بعد على عقود انضمامه للنادى الكتالونى بشكل رسمى.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه يمكن شراء قميص ديباى من متجر برشلونة الرسمى على الإنترنت، وتكلفته 160 يورو.

وسيُعلن برشلونة بشكل رسمى عن القميص الجديد للفريق الثلاثاء على أرضية الكامب نو.

ويتواجد ديباى حاليًا رفقة المنتخب الهولندى وذلك من أجل المشاركة فى يورو 2020، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لصفوف برشلونة فى صفقة مجانية وذلك لانتهاء عقده مع أوليمبيك ليون الفرنسى.

وفى حضوره، خسرت الأرجنتين أربعة نهائيات، منها مرتان متتاليتان لكوبا أمريكا فى 2015 و2016، ونهائى مونديال 2014 بالبرازيل، ونهائى كوبا أمريكا 2007.