عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باراجواي تعوض تأخرها لتهزم بوليفيا 3-1 في كوبا أمريكا

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

تأخرت باراجواي بهدف مبكر من ركلة جزاء لكنها قاتلت أمام عشرة لاعبين في الشوط الثاني لتهزم بوليفيا 3-1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الاثنين.



وتقدم المنتخب البوليفي في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب قبل الاستراحة عندما طرد جاومي كويار لاعب بوليفيا البالغ من العمر 19 عاما لحصوله على الإنذار الثاني.

وأدركت باراجواي التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كاكو في الدقيقة 62 ثم وضعها أنخيل روميرو في المقدمة بعد ثلاث دقائق لاحقة من مدى قريب بعد أن تصدى الحارس روبن كوردانو لضربة رأس كانت في طريقها للمرمى.

وجعل روميرو النتيجة 3-1 قبل عشر دقائق على النهاية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وبهذه النتيجة تتصدر باراجواي المجموعة الأولى متقدمة على الأرجنتين وتشيلي بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق يوم الاثنين.