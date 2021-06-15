شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتواصل مع الأهلى لتحديد بدائل عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتصالات هاتفية مع مجلس الأهلي، للتعرف على الصفقات التي يمكن الاستفادة منها على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السكندري للموسم المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن مصيلحي طلب من الأهلي منح الاتحاد السكندري أفضلية، حال قرر المارد الأحمر خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، خاصة بعدما رفض الأهلي تمديد إعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار للاتحاد هذا الموسم، لمدة موسم آخر وتمسك بعودته.

ووضع الاتحاد بعض اللاعبين من الأهلي على قائمة اهتماماته، كان في مقدمتهم ناصر ماهر الذي لا يشارك مع فريقه حاليا، ويبحث عن وجهة جديدة يعبر فيها عن قدراته الكروية قبل العودة مرة أخرى للأهلي لمواصلة مشوار التألق.

وعن شكل المسابقة والتعاون مع الأهلي قال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية قبل ايام: "من الصعب استكمال الدوري في التوقفات الدولية وتحديدا نادي الاتحاد في توقيت الأولمبياد، وتوقعاتى نهاية الدوري الممتاز في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح: "لم يتطرق الاجتماع مع أندية الدوري إلى شكل الدوري النسخة القادمة، وحزين جدا لخروجنا من كأس مصر وحالي حال الجهاز الفني واللاعبين".

واختتم: "تواصلنا مع الأهلي بشأن ضم عمار حمدى بشكل نهائي ولكن الأهلي طلب عودة عمار الموسم المقبل وتمسك بعودته، وسيكون هناك تعاون بيننا وبين الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".