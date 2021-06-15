شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يشعلون الميركاتو الصيفى المقبل في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل 4 لاعبين الميركاتو الصيفي في الدوري المصري مبكرا بعد المستوى المميز الذي قدموه خلال هذا الموسم مع أنديتهم، ما جعل أندية القمة تتسابق على التعاقد معهم.

وبادرت الأندية خاصة القطبين الأهلي والزمالك فى البحث عن اللاعبين المميزين ودعم صفوفها، استعداداً لموسم أصعب ومتلاحم مع آخر موسمين بسبب ظروف كورونا.

وانتشرت مؤخراً أنباء عن حسم الأهلي لصفقة جديدة ودخول أكثر من لاعب على رادار الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أما فى الزمالك فكان الوضع متشابهاً إلى حد كبير، بعدما بدأ مسئولو القلعة البيضاء رحلة البحث عن بديل فرجاني ساسي ترقباً لرفض عرض التجديد، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه لنادٍ آخر.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين أشعلوا الميركاتو مبكرا فى التقرير التالي..

أحمد سمير

يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أحد أهم اللاعبين المتألقين في هذا الموسم بعدما تمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 آخرين في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أحمد سمير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذى أعلن أحمد سمير رغبته الشديدة في ارتداء القميص الأحمر بعد تجربته الصعبة مع الزمالك.

دخل نادى بيراميدز في صراع مع الأهلى للتعاقد مع أحمد سمير لإجادته في مركز الجناح في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق في نفس مركزه.

عمر كمال

جدد عمر كمال عبد الواحد جناح المصري البورسعيدي الصراع بين قطبي الكرة المصرية على ضم اللاعب في الصيف المقبل، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي نادي بالمجان في الصيف المقبل دون تكبيد خزينة القطبين أية مصاريف مالية.

ويقدم عمر كمال عبد الواحد مستويات قوية مع المصري في الموسم الحالي ويتواجد بالمركز الرابع بقائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف خلف كلا من أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

عمرو جمال

دخل عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، حسابات فريق بيراميدز والزمالك من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد.

ويعد عمرو جمال من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم بيراميدز والزمالك فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل الأداء والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع طلائع الجيش، ونجاحه فى تسجيل 10 أهداف حتى الآن.

شادى حسين

لمع اسم شادى حسين مهاجم سيراميكا سريعا بالدورى الممتاز بعد أن لفت اللاعب الأنظار إليه بفضل تحركاته وقوة بنيانه الجسدى، وتوقع له البعض الانضمام سريعا لصفوف المنتخب الوطنى.

ونجح شادى حسين في التألق هذا الموسم مع سيراميكا بعدما شارك في 24 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، مما جعله محط أنظار الأهلى والزمالك.