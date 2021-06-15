شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأولمبى ينضمون لمران الأهلي اليوم استعدادا لرحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم، الثلاثاء، مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصراً لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل باستاد رادس.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب التتش بعد راحة حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة، وينضم للمران اليوم لاعبو الأهلي بالمنتخب الأولمبي وهم: ناصر ماهر، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، صلاح محسن، أكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر بعد مشاركتهم فى مباراتين وديتين خاضهما المنتخب الأولمبي مؤخراً بالسويس فاز فيهما الفراعنة الصغار (2_صفر) و(2_3) على التوالي.

وفى سياق متصل، ينضم ثلاثي الأهلي الأجنبي علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا إلى بعثة الأهلي بتونس اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التنسيق الذي تم بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء والثلاثي الأجنبي بضرورة البقاء في تونس والانضمام للأهلي بفندق الإقامة مع وصول البعثة الحمراء مساء اليوم الثلاثاء.

وينضم الثلاثي معلول وديانج وبواليا إلى بعثة الأهلي في فندق الإقامة بتونس اليوم بعد انتهاء معسكر منتخباتهم الدولية ، حيث انتهت مباراتي منتخبي تونس ومالي بالأمس حيث ينضم معلول وديانج اليوم، بينما وصل بواليا إلى تونس للانضمام لمعسكر الأهلي قبل مواجهة الترجي الحاسمة يوم السبت المقبل.