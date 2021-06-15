موعد مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن منافسات المرحلة الثانية لحساب الجولة العاشرة والأخيرة.

يلتقي المنتخب السوري نظيره الصيني على ستاد الشارقة بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية، وعينه على تحقيق الفوز الثامن على التوالي ليُنهي المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة بالعلامة الكاملة.

ويدخل منتخب سوريا بقيادة المدرب “نبيل معلول” المباراة بحالة جيدة بعد أن استراح بالجولة الماضية يوم الجمعة، ويتوقع أن تشهد صفوف الفريق عودة المدافع عمرو الميداني الذي استراح في المباراة أمام غوام، وكذلك مؤيد العجان الذي غاب عن تلك المباراة بسبب الإيقاف.

في المقابل فإن منتخب الصين مطالب بتحقيق الفوز في لقاءه امام سوريا من أجل تعزيز فرصته بالمنافسة على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني.

ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، ويحتل منتخب الصين المركز الثاني برصيد 16 نقطة، يليه الفلبين ثالثاً برصيد 10 نقاط، وفى المركز الرابع المالديف برصيد 6 نقاط، ويتذيل غوام الترتيب بدون أي نقاط.

يذكر ان لقاء الذهاب بين المنتخبين قد انتهى بفوز سوريا بنتيجة 2-1 في دبي يوم 14-11-2019، حيث أسفرت تلك الخسارة عن استقالة الإيطالي “مارتشيللو ليبي” من تدريب الصين.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب سوريا شهدت تحقيق سبعة انتصارات على الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وغوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0 وغوام 3-0.

في المقابل فاز منتخب الصين على المالديف 5-0 وعلى غوام 7-0 قبل أن يتعادل مع الفلبين 0-0 ويخسر أمام سوريا 1-2، ثم فاز على غوام 7-0 وعلى الفلبين 2-0 وعلى المالديف 5-0.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى، وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

موعد مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة سوريا والصين يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة سوريا والصين فى التصفيات المزدوجة على قناة الكأس hd 1 ، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي.