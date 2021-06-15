أرجنتين ليونيل ميسي تتعثر بالتعادل أمام تشيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مواجهة القمّة بين الأرجنتين وتشيلي بالتعادل الإيجابي 1-1 فجر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2021.



وافتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 33 ثم أدرك إدواردو فارغاس التعادل في الدقيقة 57.



وعندما أحرزت الأرجنتين لقبها الأخير كان ميسي بعمر السادسة. منذ كوبا أميركا 1993 في الاكوادور، تحصد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم ست مرات الخيبة تلو الأخرى، آملة أن تفكّ نحسها في النسخة الحالية.



أحرز ميسي كأس العالم مع بلاده، لكن مع تشكيلة تحت 20 عاماً في عام 1995. حصد أيضاً ذهبية الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، لكن أقرب مسافة له عن كأس العالم كانت في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا (صفر-1) في البرازيل.



أحرز 35 لقباً مع برشلونة حاصداً المجد تلو الآخر، لكن ابن روزاريو لا يزال منحوساً مع منتخب بلاده.



ثلاث مرات أخفق في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في 2007 ضد البرازيل (صفر-3) ومرتان ضد تشيلي بركلات الترجيح في 2015 و2016.

المصدر: بي إن سبورت