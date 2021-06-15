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أرجنتين ليونيل ميسي تتعثر بالتعادل أمام تشيلي

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المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مواجهة القمّة بين الأرجنتين وتشيلي بالتعادل الإيجابي 1-1 فجر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2021.
 
وافتتح ليونيل التسجيل في الدقيقة 33 ثم أدرك إدواردو فارغاس التعادل في الدقيقة 57.
 
وعندما أحرزت الأرجنتين لقبها الأخير كان ميسي بعمر السادسة. منذ كوبا أميركا 1993 في الاكوادور، تحصد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم ست مرات الخيبة تلو الأخرى، آملة أن تفكّ نحسها في النسخة الحالية.
 
أحرز ميسي كأس العالم مع بلاده، لكن مع تشكيلة تحت 20 عاماً في عام 1995. حصد أيضاً ذهبية الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، لكن أقرب مسافة له عن كأس العالم كانت في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا (صفر-1) في البرازيل.
 
أحرز 35 لقباً مع حاصداً المجد تلو الآخر، لكن ابن روزاريو لا يزال منحوساً مع منتخب بلاده.
 
ثلاث مرات أخفق في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في 2007 ضد البرازيل (صفر-3) ومرتان ضد تشيلي بركلات الترجيح في 2015 و2016.

المصدر: بي إن سبورت

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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